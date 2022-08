Inter-Cremonese oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di martedì 30 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Inter-Cremonese, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2022/2023. Dopo il brutto stop arrivato contro la Lazio, i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono subito voltare pagina e ne avranno l’occasione davanti al proprio pubblico contro la neopromossa squadra allenata da Massimiliano Alvini, ancora a zero punti dopo le prime tre giornate. Appuntamento con il fischio d’inizio oggi, martedì 30 agosto, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo del canale Zona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la quarta giornata della. Dopo il brutto stop arrivato contro la Lazio, i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono subito voltare pagina e ne avranno l’occasione davanti al proprio pubblico contro la neopromossa squadra allenata da Massimiliano Alvini, ancora a zero punti dopo le prime tre giornate. Appuntamento con il fischio d’inizio, martedì 30 agosto, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo delZona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. SportFace.

