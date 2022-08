Inter-Cremonese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 30 agosto 2022) Andiamo a scoprire ledi, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20 e 45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’di Simone Inzaghi deve subito riprendersi dopo la pesante sconfitta contro la Lazio. Infatti contro gli uomini di Sarri la sfida è terminata con il risultato di 3 a 1, prima sconfitta stagionale per i nerazzurri. Nelle prime due gare erano arrivate altrettante vittorie contro Lecce e Spezia. Inoltre nell’allenamento di Domenica si è infortunato Lukaku, che salterà sicuramente le gare con Milan e Bayern Monaco oltre a quella di stasera. Turnover in avanti con Correa al posto di Luataro. Laè ancora ferma a quota 0 punti. Sono arrivate tre sconfitte, tutte di misura, contro Fiorentina, ...