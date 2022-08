Il Pakistan sott'acqua e vicino al default: il Fmi approva aiuti per 7 miliardi (Di martedì 30 agosto 2022) Un terzo del Pakistan rischia di venire sommerso dall'acqua, mentre il 75 per cento della provincia del Belucistan è già inondata. Sono le conseguenze delle violentissime piogge monsoniche che stanno piegando il paese, per le quali si stimano già 10 miliardi di danni. Il numero più drammatico riguarda però la conta delle persone uccise: secondo la National disaster management authority da giugno ne sono morte 1.136. Il presidente Shehbaz Sharif ha detto che si tratta di un fenomeno "senza precedenti negli ultimi 30 anni" e nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 75 persone. Per sostenere il paese in questa situazione, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un pacchetto da 7 miliardi di dollari. La prima tornata, che ammonta a 1,1 miliardi sta per essere erogata. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 30 agosto 2022) Un terzo delrischia di venire sommerso dall', mentre il 75 per cento della provincia del Belucistan è già inondata. Sono le conseguenze delle violentissime piogge monsoniche che stanno piegando il paese, per le quali si stimano già 10di danni. Il numero più drammatico riguarda però la conta delle persone uccise: secondo la National disaster management authority da giugno ne sono morte 1.136. Il presidente Shehbaz Sharif ha detto che si tratta di un fenomeno "senza precedenti negli ultimi 30 anni" e nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 75 persone. Per sostenere il paese in questa situazione, il Fondo monetario internazionale (Fmi) hato un pacchetto da 7di dollari. La prima tornata, che ammonta a 1,1sta per essere erogata. ...

