Galtier: «Non posso dire che la pista Skriniar sia chiusa. La trattativa è difficile, ma c'è ancora tempo» (Di martedì 30 agosto 2022) Nella conferenza stampa di presentazione di Tolosa-Psg, l'allenatore del Paris Saint-Germain, Galtier, ha dato diverse indicazioni di mercato. Su Navas, Paredes e anche su Skriniar, che il club francese tenta di accaparrarsi da mesi. Galtier non ha eslcuso nulla. Ha chiarito che la trattativa con l'Inter è difficile, ma si è detto fiducioso: può ancora succedere di tutto a 48 ore dalla fine del mercato. «La pista Skriniar? Non posso dirvi che è finita. E' nel mirino da molto tempo, la trattativa con l'Inter è difficile, ma mancano poco più di 48 ore alla chiusura del mercato».

