Escavatori o miniescavatori | quale noleggiare?

(Di martedì 30 agosto 2022) Three excavators work on construction site at sunsetI lavori di movimento terra, scavo e sbancamento sono un segmento in cui operano moltissime aziende che spesso ricorrono al noleggio per avere a disposizione macchinari professionali. Per poter realizzare queste operazioni vengono utilizzate principalmente macchine comee mini. Pur essendo molto simili tra loro è importanteil macchinario più adatto al lavoro da effettuare per poter lavorare efficientemente ed ottenere il miglior risultato possibile. Quella degliè in realtà una macrocategoria che comprende mini, midied. Queste tre tipologie di macchinari si differenziano tra loro per dimensioni, tonnellaggio e potenza. Tutti montano ...