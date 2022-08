Divorzio: come calcolare l’assegno di mantenimento e quando spetta (Di martedì 30 agosto 2022) Focus sul calcolo dell’assegno di mantenimento casi e differenza tra separazione e Divorzio, attenzione alle norme vigenti Non sempre affrontare la questione della separazione e del Divorzio è semplice. Oltre alle implicazioni di carattere personale ed emotivo, si deve ricordare la gran mole di sentenze e disposizioni intervenute nel corso del tempo tali da modificare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 30 agosto 2022) Focus sul calcolo deldicasi e differenza tra separazione e, attenzione alle norme vigenti Non sempre affrontare la questione della separazione e delè semplice. Oltre alle implicazioni di carattere personale ed emotivo, si deve ricordare la gran mole di sentenze e disposizioni intervenute nel corso del tempo tali da modificare L'articolo proviene da Consumatore.com.

JPCK72 : RT @IlDrizzit: Eutanasia è come il divorzio. Non si fermeranno finché non ci saranno le pillole di veleno in vendita al supermercato. - Erich_IT5 : RT @IlDrizzit: Eutanasia è come il divorzio. Non si fermeranno finché non ci saranno le pillole di veleno in vendita al supermercato. - IlDrizzit : @u_rasp Ti stai fissando che io sono contro il divorzio. Sbagli: non lo sono. Ti sto solo dicendo come funziona. Si… - annina_vi : @gherbitz @TeresaMelani12 Mi dissero che ci si poteva sposare solo una volta in Chiesa indipendentemente da come fi… - Entreri_Arnodas : RT @IlDrizzit: Eutanasia è come il divorzio. Non si fermeranno finché non ci saranno le pillole di veleno in vendita al supermercato. -