Delfini cittadini del mare | sono la comunità animale più cooperativa dopo l’uomo

(Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago –del”? Sembrerebbe di sì,gli ultimi studi fatti in Massachusetts e a Bristol, ripresi dall’Ansa. Gli animaliin grado di stringere alleanze di vari livelli, nei loro gruppi, i quali a questo punto posessere assimilabili a unaumana con una spiccata tendenza alla cooperazione., lacon più cooperazione socialeAl primo posto ci siamo noi. Poi vengono i, gli animali con la più vasta rete di cooperazione sociale. Gli animali acquatici infatti stringono tra loro “alleanze”, utili ai maschi per avere maggiore accesso alle femmine e migliorando le possibilità di riproduzione. A scoprirlo è un ...

IlPrimatoN : La scoperta -

Il Caffè.tv

Le fontanelle di Ladispoli stanno facendo disperare i ladispolani. Quella di Marina di Palo non funziona da inizio luglio, a piazza Odescalchi persino da prima e nemmeno quella di via deifunziona benissimo.... quest'anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera e propria Goletta deicon l'obiettivo di tutelare i cetacei e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni esugli strumenti ... Decine di delfini avvistati mentre nuotano nel mare di Torvaianica Nel video, ripreso da un pescatore, si vede il passaggio il passaggio di un branco di delfini a largo di Botricello sullo Jonio ...