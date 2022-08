“Bambola pechinese”: lo scherno del consigliere di Fratelli d’Italia nei confronti di Marianna Madia (Di martedì 30 agosto 2022) Un insulto decisamente poco lusinghiero è stato rivolto dal consigliere comunale di Cerveteri ed ex sindaco di Civitavecchia Giovanni Moscherini (Fratelli d’Italia) all’ex ministra del Pd Marianna Madia, che era in provincia di Viterbo per la campagna elettorale. “Bambola pechinese”, questo è il modo in cui Moscherini ha apostrofato l’ex ministra dem. Lo scherno di Moscherini è stato immediatamente denunciato da Madia con un video su Twitter, in cui l’ex ministra rivolgendosi alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha scritto: “Trova giusto che in campagna elettorale, nel bel mezzo del corso di Civitavecchia, un suo consigliere mi abbia insultata? Siamo entrambe madri di figlie ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Un insulto decisamente poco lusinghiero è stato rivolto dalcomunale di Cerveteri ed ex sindaco di Civitavecchia Giovanni Moscherini () all’ex ministra del Pd, che era in provincia di Viterbo per la campagna elettorale. “”, questo è il modo in cui Moscherini ha apostrofato l’ex ministra dem. Lodi Moscherini è stato immediatamente denunciato dacon un video su Twitter, in cui l’ex ministra rivolgendosi alla leader diGiorgia Meloni ha scritto: “Trova giusto che in campagna elettorale, nel bel mezzo del corso di Civitavecchia, un suomi abbia insultata? Siamo entrambe madri di figlie ...

