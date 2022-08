Un ragazzo ha ucciso il fratello della fidanzata in un bar di Biella

Leggi su agi

(Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Saranno probabilmente le immagini delle telecamere di sorveglianza a dare alla Polizia gli elementi necessari per ricostruire quanto è accaduto ieri all'interno del bar pasticceria "Le tre A" di via Macallé, a. Nel locale di fronte allo stadio "Lamarmora" si è consumato l'omicidio di Andrea Maiolo, 30 anni, residente a, accoltellato a morte da Gregory Gucchio, 22 anni, dipendentepasticceria, legato sentimentalmente ad Alessia, la sorellavittima, che gestisce la pasticceria di famiglia, dopo la mortemamma Liliana. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uccisione di Maiolo sarebbe maturata al culmine di un litigio tra la vittima e la sorella, lite nella quale sarebbe intervenuto Gucchio, che alla fine, in un accesso d'ira, avrebbe vibrato la coltellata ...