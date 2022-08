Pitone di oltre cinque metri si intrufola in camera da letto dalla finestra (Di lunedì 29 agosto 2022) Un Pitone in camera da letto? È accaduto nell’Hampshire, in Inghilterra, lo scorso 23 agosto. Una donna, allertata dal vicino di casa, il quale aveva visto l’enorme rettile strisciare fino alla finestra dell’abitazione, si è trovata di fronte al serpente, lungo cinque metri e mezzo, e ha subito chiamato in soccorso il marito. Si è poi scoperto che l’animale, riuscito a scappare dalla teca nella quale il proprietario lo teneva, apparteneva a un vicino di casa. Intervistata da una tv locale, Jenny Warwick ha dichiarato di essere rimasta scioccata – come riporta anche Metro UK – nel vedere il serpente sul letto: “Ho chiamato mio marito, Steven, e mi ha detto ‘non essere sciocca’. – ha raccontato la donna – Ho chiesto ai vicini se avessero visto qualcosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Uninda? È accaduto nell’Hampshire, in Inghilterra, lo scorso 23 agosto. Una donna, allertata dal vicino di casa, il quale aveva visto l’enorme rettile strisciare fino alladell’abitazione, si è trovata di fronte al serpente, lungoe mezzo, e ha subito chiamato in soccorso il marito. Si è poi scoperto che l’animale, riuscito a scappareteca nella quale il proprietario lo teneva, apparteneva a un vicino di casa. Intervistata da una tv locale, Jenny Warwick ha dichiarato di essere rimasta scioccata – come riporta anche Metro UK – nel vedere il serpente sul: “Ho chiamato mio marito, Steven, e mi ha detto ‘non essere sciocca’. – ha raccontato la donna – Ho chiesto ai vicini se avessero visto qualcosa ...

