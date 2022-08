Michelle Hunziker | addio a Giovanni Angiolini? Ecco come stanno le cose

(Di lunedì 29 agosto 2022)sono già arrivati al capolinea? Secondo le indiscrezioni riportate da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, durante la puntata di Morning News i due si sono lasciati. Ma secondo il settimanale DiPiù lenoncosì. Secondo alcuni amici della coppia contattati dalla redazione, la conduttrice svizzera e il chirurgo sardo, in verità, "si amanonon mai". Non solo. Sempre secondo fonti vicine ai due. "vuole aprire uno studio medico tutto suo anche a Milano, dove già presta alcune consulenze, per stare più spesso accanto a.”si sono conosciuti nel 2018, ...

Norma99405322 : @settecoppeotto Michelle Hunziker (potrei mettere anche solo lei per 5 volte) Alessandro Siani Claudio Bisio Fabio Fazio Alan Friedman - bimbo9107 : @settecoppeotto Michelle Hunziker Capezzone Federica Panicucci Alessandra Amoroso Barbara D'Urso Ho escluso volont… - settecoppeotto : RT @Fiodor1976: @settecoppeotto carlo conti michelle hunziker capezzone (ignoro come si chiami) ivan zazzaroni giorgia meloni - settecoppeotto : RT @francitancy: @settecoppeotto Barbara D’Urso Bruno Vespa Emilio Fede Luca Argentero Michelle Hunziker - nonsonocrosty : @im_sal0 piacere michelle hunziker ?? -

, clamoroso: ecco perché per lei è finita di nuovolascia parenti ed amici a bocca aperta, ha due figli segreti e nessuno lo sapeva. Che reazione avranno avuto Una notizia che ha scombussolato l'opinione pubblica, una foto che ha ...Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: la rottura. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sarebbero lasciati dopo appena 5 mesi dall’inizio della loro l ...Addio tra Michelle Hunziker ed il dottore Giovanni Angiolini Amici smentiscono: "Si amano come non mai" In questa estate di addii e separazioni ...