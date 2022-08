Lo "stipendio extra" di Letta e Calenda? Un bluff. Ecco perché (Di lunedì 29 agosto 2022) La proposta di uno stipendio extra di Pd e Terzo Polo non convince gli economisti. E manca certezza sugli effetti strutturali delle mosse per cittadini e imprese. Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) La proposta di unodi Pd e Terzo Polo non convince gli economisti. E manca certezza sugli effetti strutturali delle mosse per cittadini e imprese.

NatoImparato : @marattin Anche lo stipendio extra di Landini rispetto ad un operaio, pensione extra inclusa! - melmar87029011 : @marattin Eh, no. No. Si prendesse pure tutti i profitti, non solo quelli extra, e mi pagasse lo stipendio sulla ba… - gigibaglieri2 : @marattin Sono d’accordo con Landini! Il suo stipendio vs quello di un operaio è profitto extra! Cominciamo da Lui!??????? - charles32432050 : @ardigiorgio Compreso il suo stipendio! Che non è extra ma sprecato - Centropie : @quemadator221 @teoxandra conoscendolo per lui è profitto extra tutto ciò che supera la somma del valore intrinseco… -