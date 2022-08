F1, cosa è successo tra Alonso e Hamilton: “Che idiota, sa guidare solo quando è davanti” (Di lunedì 29 agosto 2022) Domenica ad alta tensione in Belgio tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton, protagonisti di un contatto nel corso del primo giro che ha costretto al ritiro il britannico della Mercedes. Dopo un’ottima partenza, in cui entrambi hanno superato la Red Bull di Sergio Perez, si è accesa la lotta per il secondo posto sul lungo rettilineo del Kemmel fino al momento della collisione. Il sette volte campione iridato ha attaccato all’esterno di Les Combes, chiudendo però troppo la traiettoria e non lasciando spazio all’Alpine dello spagnolo. A quel punto il contatto è stato inevitabile, con la W13 che è decollata per qualche metro prima di atterrare violentemente a terra e riportare dei danni troppo gravi per poter continuare la corsa. La prima reazione di Alonso, che ha proseguito il GP del Belgio in quarta piazza (chiudendo alla fine 5°), non si ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Domenica ad alta tensione in Belgio tra Fernandoe Lewis, protagonisti di un contatto nel corso del primo giro che ha costretto al ritiro il britannico della Mercedes. Dopo un’ottima partenza, in cui entrambi hanno superato la Red Bull di Sergio Perez, si è accesa la lotta per il secondo posto sul lungo rettilineo del Kemmel fino al momento della collisione. Il sette volte campione iridato ha attaccato all’esterno di Les Combes, chiudendo però troppo la traiettoria e non lasciando spazio all’Alpine dello spagnolo. A quel punto il contatto è stato inevitabile, con la W13 che è decollata per qualche metro prima di atterrare violentemente a terra e riportare dei danni troppo gravi per poter continuare la corsa. La prima reazione di, che ha proseguito il GP del Belgio in quarta piazza (chiudendo alla fine 5°), non si ...

