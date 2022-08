Cian Uijtdebroeks, l’ultimo fenomeno belga (Di lunedì 29 agosto 2022) Si è conclusa domenica 28 agosto la cinquantottesima edizione del Tour de l’Avenir, la versione Under 23 del Tour de France nel quale partecipano le squadre nazionali, oltre a qualche selezione locale. La classifica generale è stata vinta dal giovanissimo belga Cian Uijtdebroeks, uno dei prospetti di maggior interesse del panorama ciclistico mondiale e già passato professionista ad inizio stagione direttamente nel World Tour dagli Juniores, dopo aver saltato a piè pari la categoria Under 23. LEGGI ANCHE: Evenepoel giganteggia: la prima settimana della Vuelta a España Chi è Cian Uijtdebroeks, più forte di Evenepoel Nato il 28 febbraio 2003, Cian Uijtdebroeks è considerato da molti uno dei prossimi dominatori del ciclismo. Non solo, qualcuno lo reputa anche più ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 29 agosto 2022) Si è conclusa domenica 28 agosto la cinquantottesima edizione del Tour de l’Avenir, la versione Under 23 del Tour de France nel quale partecipano le squadre nazionali, oltre a qualche selezione locale. La classifica generale è stata vinta dal giovanissimo, uno dei prospetti di maggior interesse del panorama ciclistico mondiale e già passato professionista ad inizio stagione direttamente nel World Tour dagli Juniores, dopo aver saltato a piè pari la categoria Under 23. LEGGI ANCHE: Evenepoel giganteggia: la prima settimana della Vuelta a España Chi è, più forte di Evenepoel Nato il 28 febbraio 2003,è considerato da molti uno dei prossimi dominatori del ciclismo. Non solo, qualcuno lo reputa anche più ...

