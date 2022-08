Calciomercato: ex Lazio e Inter Caicedo giocherà in Arabia Saudita (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attaccante ecuadoriano firma con l'Abha Club: "Felice della nuova avventura" ROMA - Felice Caicedo è un giocatore dell'Abha Club, club della Saudi Professional League. L'ex attaccante di Lazio, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attaccante ecuadoriano firma con l'Abha Club: "Felice della nuova avventura" ROMA - Feliceè un giocatore dell'Abha Club, club della Saudi Professional League. L'ex attaccante di, ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, sorpasso del #Fulham per #Reguilon - Gazzetta_it : #Inter, sui social hashtag contro #Acerbi: 'Era meglio Ranocchia', 'Il gol regalato a Tonali…' - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Lazio, Kamenovic può partire. Terzino, c'è il last minute #ilpodsport - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: ex Lazio e Inter Caicedo giocherà in Arabia Saudita - serieAnews_com : ?? L'#Inter si accorda con la #Lazio per il prestito di #Acerbi: entro mercoledì visite mediche e firma -