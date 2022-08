Biella | lite fra due uomini finisce in tragedia

(Di lunedì 29 agosto 2022) Una vicenda terribile quella accaduta aDomenica 28 agosto: Andrea Maiolo, 30 anni, è stato accoltellato da Gregory Gucchio, 22 anni, fidanzato di sua sorella. In seguito ad una violentanel bar pasticceria “Le tre A” in Via Macallè dove Grucchio lavorava come pasticcere, il giovane avrebbe colpito Maiolo con un coltello, rendendo inutili i tentativi di salvare l’uomo da parte dei soccorritori giunti sul posto. La ricostruzione dellaSecondo la ricostruzione degli inquirenti, intorno all’ora di pranzo, nel locale ci sarebbe stata una discussione fra Andrea Maiolo e la sorella. Il fidanzato della ragazza si sarebbe intromesso nella disputa per difendere la partner. Con il surriscaldarsi della situazione il giovane avrebbe impugnato un coltello e sferrato un colpo mortale all’addome di Maiolo. Subito sono stati ...

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo è stato accoltellato a morte a Biella. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Tutto sarebbe nato da una lite tra fratello e sorella, nel locale di famiglia a Biella, in cui poi sarebbe intervenuto anche i… - Yogaolic : RT @infoitinterno: Biella, lite di famiglia finita in tragedia: 30enne accoltellato fermato l'aggressore - QuotidianPost : Biella, accoltellato a morte dal cognato dopo una lite con la sorella - infoitinterno : Biella, lite di famiglia finita in tragedia: 30enne accoltellato fermato l'aggressore -

Mauro Zola per 'La Stampa' alessia maiolo e il fidanzato gregory guccio Per la seconda volta in due giorni Andrea Maiolo, trent' anni, ieri è andato nella pasticceria di famiglia per affrontare a muso ...... dove già si era verificata un'altratra il padre Antonio, la sorella e il suo fidanzato. In questo caso, si era portata la Polizia locale diper placare gli animi e raccogliere i primi ...Si trova in carcere ed è in stato di arresto in flagranza per il reato di omicidio senza aggravanti il giovane di 22 anni, residente a Cossato, Gregory Gucchio, che con un coltello da cucina ha colpit ...Una lite tra fratelli si è trasformata in tragedia. I fatti Andrea Naiolo, 30enne stava litigando con la sorella Alessia all’interno di un bar pasticceria “Le tre A” in via Macallè a Biella. Un acceso ...