Al Bano con le spalle al muro. La verità scomoda di Loredana Lecciso mette in crisi (Di lunedì 29 agosto 2022) Al Baro Carrisi si trova con le spalle al muro. La sua compagna Loredana Lecciso è pronta a rivelare scomode verità che per troppo tempo ha tenuto nascosto. Al Bano Carrisi è tornato di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per il suo rapporto con Loredana Lecciso. Per diverso tempo, infatti, si è mormorato che i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 29 agosto 2022) Al Baro Carrisi si trova con leal. La sua compagnaè pronta a rivelare scomodeche per troppo tempo ha tenuto nascosto. AlCarrisi è tornato di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per il suo rapporto con. Per diverso tempo, infatti, si è mormorato che i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

s4lsedine : @Marinacheritz Cross over Al Bano x Michael Jackson, felicità un bicchiere di thriller con billie jeans - tribuna_treviso : Il sindaco di Noventa in rotta con il gruppo dirigente salviniano e i suoi disastri elettorali: «Sboarina a Verona… - yeyi_oficial_pr : Un aire en el baño con este calorcito Jujuuu ??JAJSJSJJSJSJS - anitavilla832 : @rebskelet0n Jsjsjsjajs que tiene que ver la camara con el baño ?? jsjsjsjs - MakeDavero : @Stronza Dovrebbe incontrarsi con Al Bano...che gli spiegherebbe come l'uomo primitivo estinse i dinosauri... Un simposio vero. -