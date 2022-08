Valencia-Atletico Madrid | il Cholo ha le idee chiare | “Contro Gattuso dovremo comportarci in questo modo”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 28 agosto 2022) Alla vigilia di, Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa del tipo di approccio che bisognerà dare alla partita, facendo riferimento all’allenatore che dovrà tornare ad affrontare: Gennaro. Queste le sue parole: “Vedo una squadra che si riflette molto nel suo allenatore. Hanno intensità, danno pressione e alzano la temperatura del gioco. Oltre a giocatori di qualità e nuovi acquisti che li rendono una squadra molto energica”.Simeone Dichiarazioni Nelfigura in rosa Samuel Lino, giocatore di proprietà dell’che sta trovando diverso spazio in prestito – “Mi ha lasciato delle buone sensazioni, è bravo nell’unouno ma anche nel lavoro difensivo. Consta ...