Traffico Roma del 28-08-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla relazione sulla A24Teramo per un tamponamento tra tre vetture code tra l’allacciamento con la 1 e la barriera diEst versomigliore invece la situazione sullaNapoli si riducono a 2 km di coda causati da un precedente incidente tra Ferentino e Anagni per chi viaggia in direzione della capitale e città la polizia locale segnala un incidente in Viale della Serenissima all’incrocio con via Prenestina prestare Attenzione rallentamenti trasporto pubblico sospeso fino al 4 settembre il servizio della linea fl4Albano per lavori alle infrastrutture bus sostitutivi per i collegamenti traAlbano e Frascati petali di queste altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e ...