Toronto, Insigne e Bernardeschi show: entrambi in gol a Charlotte, sforbiciata e tiro a giro (VIDEO) (Di domenica 28 agosto 2022) E' show degli italiani a Toronto anche in casa di Charlotte, dove Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi vanno in gol servendo l'assist a vicenda, e sono due reti splendide, una col tiro a giro dell'ex Juventus, l'altra in sforbiciata dagli sviluppi di un corner per lo storico capitano del Napoli. Il club canadese si gode i due nuovi acquisti che nella notte italiana regalano spettacolo, in alto e di seguito ecco i VIDEO. SportFace.

