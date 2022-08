Svelato nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 7 | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 28 agosto 2022) L’alone di mistero intorno al cast delVip 7 inizia a dissiparsi. Ieri, è statounpartecipante all’edizione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Scopriamo tutti i dettagli. Ieri il profilo ufficiale del programma Mediaset ha voluto giocare con i telespettatori, come ha fatto Alfonso Signorini. Infatti, è stato pubblicato un video che riprende il corpo di una delle future concorrenti del GF VIP 7. Ovviamente il volto non è stato, ma è apparsa una scritta molto interessante: “L’amore si dimostra, non si promette” L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo. #GFVIP pic.twitter.com/3zIqfKolMM —(@) August 27, 2022 Dal ...