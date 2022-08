Polemica su Instagram per gli spot con Elisabetta Canalis: «Pericoloso inno alla diet culture. L’Agcom intervenga» (Di domenica 28 agosto 2022) Da qualche giorno su Instagram è Polemica per la serie di spot pubblicitari della San Benedetto, il noto brand di acqua e bevande aromatizzate, che hanno come protagonista la showgirl Elisabetta Canalis. Le pubblicità, infatti, soprattutto quelle che promuovono l’acqua minerale del marchio e un nuovo succo di frutta privo di zuccheri aggiunti, veicolerebbero un messaggio sbagliato tanto da richiedere un intervento delL’Agcom e dello Iap (Istituto di autodisciplina pubblicitaria), in quanto inneggerebbero alla diet culture, ossia (in breve), la credenza per il quale per essere belli bisogna essere magri. A sollevare la questione la pagina Instagram Aestetica sovietica, che si occupa di analisi sociale, culturale e ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) Da qualche giorno super la serie dipubblicitari della San Benedetto, il noto brand di acqua e bevande aromatizzate, che hanno come protagonista la showgirl. Le pubblicità, infatti, soprattutto quelle che promuovono l’acqua minerale del marchio e un nuovo succo di frutta privo di zuccheri aggiunti, veicolerebbero un messaggio sbagliato tanto da richiedere un intervento dele dello Iap (Istituto di autodisciplina pubblicitaria), in quanto inneggerebbero, ossia (in breve), la credenza per il quale per essere belli bisogna essere magri. A sollevare la questione la paginaAestetica sovietica, che si occupa di analisi sociale, culturale e ...

