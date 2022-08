Paredes Juve, un ultimo dettaglio prima dell’annuncio: gli aggiornamenti (Di domenica 28 agosto 2022) Paredes Juve, l’affare si fa: resta solo un ultimo dettaglio da sistemare prima della fumata bianca. Gli aggiornamenti Paredes sarà un giocatore della Juve, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, l’operazione è ben impostata per cui non c’è bisogno di altri incontri con il giocatore, ma ci sono delle questione burocratiche ancora da risolvere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022), l’affare si fa: resta solo unda sistemaredella fumata bianca. Glisarà un giocatore della, ma ci vorrà ancora un po’ di tempodi arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, l’operazione è ben impostata per cui non c’è bisogno di altri incontri con il giocatore, ma ci sono delle questione burocratiche ancora da risolvere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

forumJuventus : TS: 'Paredes-Juve in 48 ore. Juve e Psg trattano a oltranza per limare l’operazione: chiusura imminente. L’argentin… - AlfredoPedulla : #Paredes-#Juve ? dopo oltre tre mesi di rincorsa, primo e unico obiettivo per il centrocampo bianconero - _Morik92_ : Contatti positivi #Juve-#Psg per #Paredes. Si va verso la chiusura dell'affare, previsti possibili sviluppi già in… - ArturoDb72 : RT @FraLauricella: ??#DomenicaSportiva ??#Calciomercato #Juve ?? '#Paredes alla #juventus è fatta'. - FraLauricella : ??#DomenicaSportiva ??#Calciomercato #Juve ?? '#Paredes alla #juventus è fatta'. -