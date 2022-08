“Ma che dici?!”. Clamorosa gaffe del vippone sul figlio di Gigi D’Alessio: il cantante interviene (Di domenica 28 agosto 2022) gaffe del giornalista sul figlio di Gigi D’Alessio. Il popolare cantante dopo la fine della storia con Anna Tatangelo ha trovato l’amore con la giovane Denise Esposito. Giusto poco tempo fa gli attenti paparazzi del settimanale Diva e Donna ora sono riusciti a immortalare la coppia con il figlio Francesco. Le immagini sono immediatamente state pubblicate. E adesso stanno facendo il giro della rete, con i fan del cantante napoletano che sono letteralmente impazziti per il quadretto di famiglia. Nelle ultime ore Denise Esposito ha condiviso un buffo video in cui il protagonista è proprio il figlio Francesco. Occhiali da sole, cappellino e ciambella il figlio di Gigi D’Alessio conquista tutti con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 agosto 2022)del giornalista suldi. Il popolaredopo la fine della storia con Anna Tatangelo ha trovato l’amore con la giovane Denise Esposito. Giusto poco tempo fa gli attenti paparazzi del settimanale Diva e Donna ora sono riusciti a immortalare la coppia con ilFrancesco. Le immagini sono immediatamente state pubblicate. E adesso stanno facendo il giro della rete, con i fan delnapoletano che sono letteralmente impazziti per il quadretto di famiglia. Nelle ultime ore Denise Esposito ha condiviso un buffo video in cui il protagonista è proprio ilFrancesco. Occhiali da sole, cappellino e ciambella ildiconquista tutti con la ...

CarloCalenda : Gaia ma perché lo dici a noi? Siamo gli unici che invece di promettere flat tax e doti ai 18enni stanno proponendo… - borghi_claudio : @FedericoCadamu1 @carolpantanifi @Marko_Morandi @ierard_ierardi @mantegani_mirca Ma che dici? L'incarico si da al l… - Emily_dp_ : RT @jungkookmysmile: caro jungkook, visto che non ti fai vedere da due mesi, se per il giorno del tuo compleanno NON CI FAI UNA LIVE DI 5 O… - MajoranaEttore : RT @durezzadelviver: @CGzibordi @RadioRadioWeb Senti, sinora ho avuto pazienza. Il documento ufficiale dell’Arera parla chiaro. L’hai letto… - trytofix_me : RT @jungkookmysmile: caro jungkook, visto che non ti fai vedere da due mesi, se per il giorno del tuo compleanno NON CI FAI UNA LIVE DI 5 O… -

Dal libro al film: 'The Dead Dici Joyce e in automatico emerge Ulisse , il romanzo identitario dell'autore, testo complesso e ... Leggi anche 'Bullet Train' è un bel giocattolone che non pretende d'essere altro che un bel ... La mamma ricamatrice, il marito comunista e la fede Ninetta si inserì nella recita del Rosario ma si accorse che Giovina non apriva bocca. Manco il rosario dici Le chiese impertinente. 'Nan sacc r paraul i doue nan s capisc n'dd' rispose piccata ... TorinoToday Joyce e in automatico emerge Ulisse , il romanzo identitario dell'autore, testo complesso e ... Leggi anche 'Bullet Train' è un bel giocattolonenon pretende d'essere altroun bel ...Ninetta si inserì nella recita del Rosario ma si accorseGiovina non apriva bocca. Manco il rosarioLe chiese impertinente. 'Nan sacc r paraul i doue nan s capisc n'dd' rispose piccata ... Belotti è della Roma: "Caro Gallo, non si dice addio così. Ma buona avventura con Mou"