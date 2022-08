Lazio, ecco il Sarrismo 2.0 (Di domenica 28 agosto 2022) Obiettivo continuità, senza illudersi di essere diventati perfetti. Per carità, i miglioramenti sono evidenti ma la Lazio non può distarsi come dimostra il recente passato.Sarri lo sa e quindi, subito dopo la vittoria contro l'Inter (l'anno scorso arrivò la sconfitta 4-1 a Verona), ha preferito smorzare gli entusiasmi per cominciare a pensare al trittico che attende la sua Lazio: mercoledì la Samp in trasferta, sabato prossimo il Napoli all'Olimpico e il giovedì successivo la prima del girone di Europa League contro il Feyenoord sempre in casa. Parole dritte al cuore dei suoi giocatori che devono credere nel progetto tattico che il tecnico toscano ha messo in piedi da poco più di un anno. «Stiamo dando dei segnali - ha detto - riusciamo ad attraversare i periodi di difficoltà della partita senza rischiare. Siamo più ordinati e compatti, poi quando ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) Obiettivo continuità, senza illudersi di essere diventati perfetti. Per carità, i miglioramenti sono evidenti ma lanon può distarsi come dimostra il recente passato.Sarri lo sa e quindi, subito dopo la vittoria contro l'Inter (l'anno scorso arrivò la sconfitta 4-1 a Verona), ha preferito smorzare gli entusiasmi per cominciare a pensare al trittico che attende la sua: mercoledì la Samp in trasferta, sabato prossimo il Napoli all'Olimpico e il giovedì successivo la prima del girone di Europa League contro il Feyenoord sempre in casa. Parole dritte al cuore dei suoi giocatori che devono credere nel progetto tattico che il tecnico toscano ha messo in piedi da poco più di un anno. «Stiamo dando dei segnali - ha detto - riusciamo ad attraversare i periodi di difficoltà della partita senza rischiare. Siamo più ordinati e compatti, poi quando ...

