Carceri | ritrovato pallone di calcio ‘farcito’ con telefonini davanti a Castrogno

(Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Ennesimo allarme per ledell’Abruzzo: e ancora una volta i problemi sono incentrati sull’uso ed il possesso di telefoni cellulari. La denuncia è del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del segretario provinciale Giuseppe Pallini: “Brillante operazione di intelligence tra la Polizia Penitenziaria. Nella mattina di ieri antistante l’istituto di pena ‘’, zona adibita a tenimento agricolo, è stato rinvenuto undain cuoio con all’interno 4 micro cellulari marca L8 star completi di auricolari, video camera e carica batterie e 2 telefoni cellulari smartphone grandi. Nei giorni scorsi il personale di Polizia Penitenziaria aveva fermato in quella zona un ex detenuto extracomunitario con fare sospetto ma al controllo nulla era stato rinvenuto sulla persona. ...

Donato Capece, segretario generale del Sappe , torna a sollecitare interventi urgenti da parte delle Istituzioni: 'Non sappiamo più in quale lingua del mondo dire che ledevono essere tutte ...TERAMO -pallone di calcio 'farcito' con telefonini e destinato al carcere di Teramo La denuncia è ... 'Non sappiamo più in quale lingua del mondo dire che ledevono essere tutte ...La polizia penitenziaria ha trovato un pallone pieno di telefonini davanti al carcere di Castrogno: polemiche sui controlli nelle carceri.All'interno del pallone in cuoio 4 micro cellulari completi di auricolari, videocamera e carica batterie, nonché 2 telefoni cellulari smartphone grandi ...