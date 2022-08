Bambino ‘costretto’ a guidare un motoscafo dal padre: “Non vedo niente”. “Continua, sei il più forte” – Video (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora un Bambino alla guida di un potente motoscafo, in questo caso ‘obbligato’ dal padre a proseguire per consentirgli di finire il Video poi pubblicato su Tiktok. “Vai capitano sei il più forte. E io sono il tuo marinaio”, dice l’uomo. A denunciare il caso è il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui suoi canali social il filmato che alcuni cittadini gli hanno segnalato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora unalla guida di un potente, in questo caso ‘obbligato’ dala proseguire per consentirgli di finire ilpoi pubblicato su Tiktok. “Vai capitano sei il più. E io sono il tuo marinaio”, dice l’uomo. A denunciare il caso è il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui suoi canali social il filmato che alcuni cittadini gli hanno segnalato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

