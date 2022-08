Tom Sturridge: 8 opere da recuperare se avete amato The Sandman (Di sabato 27 agosto 2022) avete visto The Sandman, vi siete innamorati di Tom Sturridge e desiderate vedere altri film e serie tv con l'attore? Ecco otto suggerimenti, da I Love Radio Rock a Irma Vep. The Sandman, la nuova serie Netflix che adatta il fumetto di Neil Gaiman, è esplosa alla sua uscita sulla piattaforma streaming, diventando uno dei prodotti più guardati degli ultimi tempi e ottenendo recensioni a dir poco ottime. In moltissimi si sono appassionati alla storia di Morfeo, interpretato magistralmente da Tom Sturridge. Anche se l'attore ha guadagnato notorietà nelle ultime settimane, è in realtà all'interno dell'industria cinematografica da più di vent'anni; fino a oggi però non era molto conosciuto, avendo preso parte principalmente in progetti meno famosi o avendo ricoperto ruoli minori. Se anche voi siete rimasti ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022)visto The, vi siete innamorati di Tome desiderate vedere altri film e serie tv con l'attore? Ecco otto suggerimenti, da I Love Radio Rock a Irma Vep. The, la nuova serie Netflix che adatta il fumetto di Neil Gaiman, è esplosa alla sua uscita sulla piattaforma streaming, diventando uno dei prodotti più guardati degli ultimi tempi e ottenendo recensioni a dir poco ottime. In moltissimi si sono appassionati alla storia di Morfeo, interpretato magistralmente da Tom. Anche se l'attore ha guadagnato notorietà nelle ultime settimane, è in realtà all'interno dell'industria cinematografica da più di vent'anni; fino a oggi però non era molto conosciuto, avendo preso parte principalmente in progetti meno famosi o avendo ricoperto ruoli minori. Se anche voi siete rimasti ...

leandera92 : RT @lobocchiaro: Ma è già stato detto che Tom Sturridge sarebbe un #DylanDog perfetto in una serie Netflix dedicata all'indagatore dell'inc… - manu3110 : Quando si rimane amici con gli ex .. e si va insieme a Wimbledon Sienna Miller e Tom Sturridge ?? - Nyankhra : Devo fare un #rewatch di #TheSandman in lingua originale. Ma non ho nessuno con cui farlo ?? uffa. Tom Sturridge è u… - holofaerie_ : grazie a chiunque abbia castato tom sturridge per lord byron, ci hai fatto un immenso regalo - stellifernox : @marthanielsn Sii, non hai visto le foto di Wimbledon? -