Sainz: «Siamo in una società in cui ti criticano per qualunque cosa dici, mi tengo le mie idee» (Di sabato 27 agosto 2022) La Stampa intervista Carlos Sainz. Riportiamo, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Qual è lo sport più pericoloso che ha praticato in vacanza? «Il surf con foil» (Parliamo di tavole che planano sull’acqua spinte da motori elettrici, una delle ultime trovate da spiaggia). La Ferrari non dice nulla? «No, sanno che sono abbastanza responsabile. E poi sono sempre in giro a fare sport, un margine di rischio è inevitabile». Quanto pesa un papà pilota e campione? «Mi piace parlare con lui di gare, del mio lavoro e della Formula 1 in generale. Sono conversazioni costruttive. Consigli me ne dà sempre meno. Comincio a essere io quello che ne sa più di motori! Essere pilota Ferrari significa esperienza e capacità: sono cresciuto tantissimo come persona e come pilota». Perché ha scelto la Formula 1 invece dei rally? «Perché a 10 anni quando accendevo la tv vedevo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) La Stampa intervista Carlos. Riportiamo, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Qual è lo sport più pericoloso che ha praticato in vacanza? «Il surf con foil» (Parliamo di tavole che planano sull’acqua spinte da motori elettrici, una delle ultime trovate da spiaggia). La Ferrari non dice nulla? «No, sanno che sono abbastanza responsabile. E poi sono sempre in giro a fare sport, un margine di rischio è inevitabile». Quanto pesa un papà pilota e campione? «Mi piace parlare con lui di gare, del mio lavoro e della Formula 1 in generale. Sono conversazioni costruttive. Consigli me ne dà sempre meno. Comincio a essere io quello che ne sa più di motori! Essere pilota Ferrari significa esperienza e capacità: sono cresciuto tantissimo come persona e come pilota». Perché ha scelto la Formula 1 invece dei rally? «Perché a 10 anni quando accendevo la tv vedevo ...

napolista : #Sainz: «Siamo in una società in cui ti criticano per qualunque cosa dici, mi tengo le mie idee» Intervista a La S… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Leclerc: 'Obiettivo rimonta'. Sainz: 'Siamo a buon punto' #F1 #BelgianGP #Leclerc #Sainz - giulyleclerc : RT @sportmediaset: Leclerc: 'Obiettivo rimonta'. Sainz: 'Siamo a buon punto' #F1 #BelgianGP #Leclerc #Sainz - sportmediaset : Leclerc: 'Obiettivo rimonta'. Sainz: 'Siamo a buon punto' #F1 #BelgianGP #Leclerc #Sainz - CircusFuno : GP Belgio F1, Carlos Sainz: “Siamo a Spa per vincere” -