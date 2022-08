Pallanuoto | Europei donne Setterosa travolge Slovacchia 26 - 1

Eurosport_IT : CHE ESORDIOOOOOOOO! ?????? Il Setterosa vince la gara d'esordio degli Europei battendo nettamente la Slovacchia per 2… - Paola7460 : RT @RaiNews: Pallanuoto: Europei donne, Italia travolge la Slovacchia 26-1. - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Europei femminili: Setterosa a valanga, 26-1 alla Slovacchia - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Europei femminili: Setterosa a valanga, 26-1 alla Slovacchia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Europei femminili: Setterosa a valanga, 26-1 alla Slovacchia -

Una goleada per rompere il ghiaccio. A Spalato, nella prima giornata degli, il Setterosa batte la Slovacchia 26 - 1 e si avvicina con fiducia alla sfida di domani con la Spagna. 'È stato un buon allenamento, prima del big match. Le ragazze hanno mostrato la ...Tutto facile per le azzurre del ct Silipo nell'esordio a Spalato SPALATO (CROAZIA) - Tutto facile per la Nazionale femminile dinell'esordio agli. Nel primo match a Spalato, il Setterosa del ct Silipo ha travolto la Slovacchia per 26 - 1. I parziali: 6 - 1, 8 - 0, 4 - 0, 8 - 0. - foto LivePhotoSport - . mc/...Tutto facile per le azzurre del ct Silipo nell'esordio a Spalato SPALATO (CROAZIA) (ITALPRESS) - Tutto facile per la Nazionale femminile ...I campionati europei di pallanuoto di Spalato iniziano in scioltezza per il Setterosa, che nella partita d'esordio per il girone B, domina 26-1 (6-1, 8-0, 4-0, 8-0) la Slovacchia. (ANSA) ...