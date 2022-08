Mostra Venezia, da Magnani a Loren icone di stile su red carpet (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono icone di stile che hanno segnato epoche, che hanno divertito, a volte fatto scalpore ma, soprattutto, emozionato. Le attrici che hanno fatto la storia di Venezia, città dalla bellezza senza tempo nonostante abbia da poco compiuto più di mille e 600 anni, hanno calcato il red carpet del Lido con fascino, eleganza e talento. Da Katharine Hepburn ad Anna Magnani le madrine della Mostra del Cinema di Venezia si sono sempre contraddistinte per la loro passione per il cinema, per la loro indipendenza e professionalità, edizione dopo edizione. La prima donna al mondo a ricevere quella che all’epoca era la prestigiosa Coppa Mussolini durante la seconda edizione della Mostra del Cinema nel 1934, fu Katharine Hepburn. Talentuosa, figlia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Sonodiche hanno segnato epoche, che hanno divertito, a volte fatto scalpore ma, soprattutto, emozionato. Le attrici che hanno fatto la storia di, città dalla bellezza senza tempo nonostante abbia da poco compiuto più di mille e 600 anni, hanno calcato il reddel Lido con fascino, eleganza e talento. Da Katharine Hepburn ad Annale madrine delladel Cinema disi sono sempre contraddistinte per la loro passione per il cinema, per la loro indipendenza e professionalità, edizione dopo edizione. La prima donna al mondo a ricevere quella che all’epoca era la prestigiosa Coppa Mussolini durante la seconda edizione delladel Cinema nel 1934, fu Katharine Hepburn. Talentuosa, figlia ...

