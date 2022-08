Enea Bastianini in Ducati: “Ho realizzato il mio sogno” (Di sabato 27 agosto 2022) L’ufficialità di Enea Bastianini in Ducati è giunta nella giornata di ieri ed è riuscita a scuotere, positivamente, tutti gli appassionati delle due ruote. Il team rosso di Borgo Panigale, italiano, potrà contare su due piloti nostrani nella prossima stagione di MotoGP: al fianco di Francesco Bagnaia, infatti, ci sarà la Bestia che ha ben impressionato in Gresini Racing, squadra satellite degli emiliani. Enea Bastianini in Ducati: le parole della Bestia e di Gigi Dall’Igna “Sono entusiasta di poter vestire i colori del team ufficiale Ducati a partire dal prossimo anno. Era il mio sogno e ora si è avverato. In questi due anni in MotoGP ho imparato e sono cresciuto molto. Credo di poter migliorare ancora – ha detto il nuovo pilota di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 agosto 2022) L’ufficialità diinè giunta nella giornata di ieri ed è riuscita a scuotere, positivamente, tutti gli appassionati delle due ruote. Il team rosso di Borgo Panigale, italiano, potrà contare su due piloti nostrani nella prossima stagione di MotoGP: al fianco di Francesco Bagnaia, infatti, ci sarà la Bestia che ha ben impressionato in Gresini Racing, squadra satellite degli emiliani.in: le parole della Bestia e di Gigi Dall’Igna “Sono entusiasta di poter vestire i colori del team ufficialea partire dal prossimo anno. Era il mioe ora si è avverato. In questi due anni in MotoGP ho imparato e sono cresciuto molto. Credo di poter migliorare ancora – ha detto il nuovo pilota di ...

AggioValentino : Le coppie italiane in Ducati ????: 2015-2016, Andrea Dovizioso-Andrea Iannone: 2 vittorie, 17 podi, 5 pole position.… - aIienea : Buongiorno solo ad Enea Bastianini pilota del Ducati Lenovo Team - corsedimoto : RIVALITA' IN VISTA - Nella stagione MotoGP 2023 Ducati punterà sulla coppia Enea Bastianini-Pecco Bagnaia. Gigi Dal… - SirJohnMTB : RT @sportface2016: #MotoGP, adesso è ufficiale: Enea #Bastianini correrà per la #Ducati insieme a #Bagnaia. 'Un sogno che si avvera' https:… - automotorinews : ??? #MotoGP, Enea #Bastianini in #Ducati nel 2023: è UFFICIALE ?? L'annuncio del team Italiano #26agosto -