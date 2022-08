Al via la missione Artemis 1 | si ritorna sulla Luna

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 agosto 2022) – La Nasa ha confermato il via alla1, con il lancio dell’enorme vettore SLS (Space Launch System), che avverrà dallo spazioporto JFK a Cape Caneveral in Florida il 29 agosto. La finestra di lancio, che avrà una durata di circa due ore, si aprirà alle 14.33 (ora italiana). Unadefinita “propedeutica” che servirà a testare le tecnologie e a validare le operazioni e tutti i sistemi di bordo per limitare ogni rischio per l’equipaggio delle future missioni. Verrà testata anche la capsula Orion, senza uomini a bordo, intorno alla. Sarà il primo passo per il ritorno dell’esplorazione umana del nostro satellite.1 porterà con sé anche il cosiddetto ‘carico secondario’. Si tratta di 10 cubesat, piccoli satelliti grandi più o meno quanto una scatola da scarpe, che ...