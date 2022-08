Ucraina, i filorussi: 'Elettricità di Zaporizhzhia solo ai territori occupati' (Di venerdì 26 agosto 2022) Vladimir Rogov, funzionario filorusso sostiene che, a causa di quelli che lui definisce attacchi delle forze armate ucraine a Energodar, al momento sarebbero state interrotte tutte e quattro le linee ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022) Vladimir Rogov, funzionario filorusso sostiene che, a causa di quelli che lui definisce attacchi delle forze armate ucraine a Energodar, al momento sarebbero state interrotte tutte e quattro le linee ...

globalistIT : - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Zaporizhzhia, centrale nucleare staccata temporaneamente dalla rete elettrica ucraina. Filorussi: “Blocco causato dai… - GiannettiMarco : RT @askanews_ita: #Kiev: la centrale #nucleare di #Zaporizhzhia è stata disconnessa. I filorussi: reattore ricollegato - ArocleLanzillo : @ilpresidenteh Io anche per vedere la Russia a terra per duecento anni sono disposto a pagare le bollette il triplo… - SPolinelli : @IoleTartuffo @Filippo_Rossi @CarloCalenda @Letta @Azione_it In che senso è sterile? La polemica è puntuale ed è be… -