“Si sono lasciati”. Scoop sull’ex Amici: all’improvviso la parola fine sulla sua storia d’amore (Di venerdì 26 agosto 2022) Amore finito dopo due anni di convivenza. I fan non credono alle loro orecchie eppure pare sia accaduto davvero. Il cantante e la modella di 24 anni si dicono addio e chiudono il capitolo della loro relazione. La notizia viene diffusa sulla pagina Instagram di ThePipolGossip. Irama e Victoria Stella Doritou lasciati. Un capolinea raggiunto dopo due anni di convivenza e tanti momenti splendidi condivisi insieme. Una relazione che ha fatto sognare ma che ha anche attirato sempre le attenzioni dei più curiosi. Irama e Victoria Stella Doritou lasciati. La notizia corre veloce tra i fan Il cantante ha sempre provato a tutelare questo amore tenendolo lontano da ogni tipo di pettegolezzo. Secondo quanto riportato su ThePipolGossip: “Due anni e mezzo d’amore (non social ma reale), una convivenza, oggi però la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Amore finito dopo due anni di convivenza. I fan non credono alle loro orecchie eppure pare sia accaduto davvero. Il cantante e la modella di 24 anni si dicono addio e chiudono il capitolo della loro relazione. La notizia viene diffusapagina Instagram di ThePipolGossip. Irama e Victoria Stella Doritou. Un capolinea raggiunto dopo due anni di convivenza e tanti momenti splendidi condivisi insieme. Una relazione che ha fatto sognare ma che ha anche attirato sempre le attenzioni dei più curiosi. Irama e Victoria Stella Doritou. La notizia corre veloce tra i fan Il cantante ha sempre provato a tutelare questo amore tenendolo lontano da ogni tipo di pettegolezzo. Secondo quanto riportato su ThePipolGossip: “Due anni e mezzo(non social ma reale), una convivenza, oggi però la ...

