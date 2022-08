'Roberta perdonami', gaffe durante Estate in diretta: la Capua corregge Gianluca Semprini (Di venerdì 26 agosto 2022) Il talk show di Rai2 , Estate In diretta , con Roberta Capua e Gianluca Semprini , prosegue la sua consueta programmazione, ma nella puntata di giovedì 25 agosto una gaffe ha attirato l'attenzione del ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 agosto 2022) Il talk show di Rai2 ,In, con, prosegue la sua consueta programmazione, ma nella puntata di giovedì 25 agosto unaha attirato l'attenzione del ...

leggoit : «Roberta perdonami», #gaffe durante Estate in diretta: la #Capua corregge #GianlucaSemprini - LoriaRoberta : @mgmaglie ciao M .G .perdonami se disturbo mi trovo a Roma ofatto un buon viaggio e acolta molto bene da queste mie… - Stefanialove_of : @RobertaFerrar15 Roberta finalmente così posso inviarti ciò che ti avevo promesso non sai quanto sono mortificata p… - LoriaRoberta : @mgmaglie NewYork City perdonami per l'orario ma visto che anche lei va a letto tardi approfitto di augurargli… -