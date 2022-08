Noi di Centro, la senatrice Sandra Lonardo a Grazzanise per la filiera bufalina (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa senatrice Sandra Lonardo Mastella (Noi di Centro) ha incontrato oggi a Grazzanise, in località Borgo Appio, il coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, che riunisce le associazioni degli allevatori delle bufale campane. Da mesi il comitato spontaneo protesta contro la Regione Campania e il suo piano, varato a marzo, di eradicazione di brucellosi e TBC animale. La Lonardo si è interessata della problematica sin dal momento della sua elezione nel 2018: Il 5 ottobre di quello stesso anno, sollecitò il Presidente della Commissione Agricoltura in Senato a procedere ad una indagine conoscitiva sulle difficoltà della filiera bufalina. L’affare assegnato si era svolto il 14 luglio del 2020 con l’audizione di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLaMastella (Noi di) ha incontrato oggi a, in località Borgo Appio, il coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, che riunisce le associazioni degli allevatori delle bufale campane. Da mesi il comitato spontaneo protesta contro la Regione Campania e il suo piano, varato a marzo, di eradicazione di brucellosi e TBC animale. Lasi è interessata della problematica sin dal momento della sua elezione nel 2018: Il 5 ottobre di quello stesso anno, sollecitò il Presidente della Commissione Agricoltura in Senato a procedere ad una indagine conoscitiva sulle difficoltà della. L’affare assegnato si era svolto il 14 luglio del 2020 con l’audizione di ...

