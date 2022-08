Monza, Berlusconi: 'Partita scandalosa, l'Udinese era in dodici. L'arbitro era Di Bello? Doveva chiamarsi... di brutto' (Di venerdì 26 agosto 2022) Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha commentato a margine della terza sconfitta consecutiva dei brianzoli in Serie A (1-2 contro l'Udinese),... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Silvio, presidente del, ha commentato a margine della terza sconfitta consecutiva dei brianzoli in Serie A (1-2 contro l'),...

berlusconi : Pochi minuti prima della partita negli spogliatoi. Per vincere servono determinazione e impegno. Sono questi i valo… - sportface2016 : +++#Monza, #Berlusconi attacca #DiBello: 'Arbitraggio scandaloso, #Udinese ha giocato in 12. Dovrebbe chiamarsi Di Brutto+++ #MonzaUdinese - berlusconi : Prima della partita del Monza, mi sono fermato a parlare con i giornalisti. Tra noi e gli altri partiti c'è una di… - cenciokcab : RT @sportface2016: +++#Monza, #Berlusconi attacca #DiBello: 'Arbitraggio scandaloso, #Udinese ha giocato in 12. Dovrebbe chiamarsi Di Brutt… - u_mbertissimo : RT @sportface2016: +++#Monza, #Berlusconi attacca #DiBello: 'Arbitraggio scandaloso, #Udinese ha giocato in 12. Dovrebbe chiamarsi Di Brutt… -