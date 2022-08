(Di venerdì 26 agosto 2022) A quanto pare il gossip incessante suBlasi e Francescorischia di non spegnersi neanche a settembre.averci intrattenuto per tutta l’estate, infatti, tra retroscena, indiscrezioni e gli scatti silenti diimpegnata nelle sue lunghe vacanze, è tempo di tornare a “casa”. In un articolo di Repubblica a firma di Valentina... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

888_violet : @DRisolutore @simonetassi Confermo tutto questo post al 100% . In Uk , nonostante siano beoti , ma veramente tanto… - blogtivvu : Ilary e Totti, “primo incontro decisivo dopo la separazione”: cosa c’è in ballo #ilaryblasi #francescototti - angiuoniluigi : RT @fanpage: Settembre è il mese degli incontri con gli avvocati. Francesco Totti e Ilary Blasi stanno finalmente arrivando alla resa dei c… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Settembre è il mese degli incontri con gli avvocati. Francesco Totti e Ilary Blasi stanno finalmente arrivando alla resa dei c… - fanpage : Settembre è il mese degli incontri con gli avvocati. Francesco Totti e Ilary Blasi stanno finalmente arrivando alla… -

Blasi sarà una delle ospiti di Silvia Toffanin nella nuova stagione di Verissimo : il volto dell'ormai ex moglie di Francescocompare infatti nello spot promozionale del programma di ...La conduttrice replicherà alla questione Le vacanze diBlasi Dopo aver annunciato il suo addio a FrancescoBlasi è partita per una lunga vacanza che l'ha portata in Tanzania, ...Ilary e Totti, "primo incontro decisivo dopo la separazione": ecco cosa c'è in ballo, l'ultima indiscrezione sulla ex coppia.Ilary Blasi sarà una delle ospiti di Silvia Toffanin nella nuova stagione di Verissimo: il volto dell’ormai ex moglie di Francesco Totti compare infatti nello spot promozionale ...