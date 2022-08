Il coach di Sinner | «In Italia se vinci sei un fenomeno | alle prime sconfitte vieni messo in discussione»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il Corriere dello Sport intervista Simone Vagnozzi,di Jannikda ormai 7 mesi. «In questo momento i risultati sono molto importanti, ma non fondamentali.è un tennista ancora in costruzione. Non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo finale: rendere Jannik il più completo possibile e fornirgli nuove armi per competere ad altissimo livello. Parola chiave: programmazione». Continua: «Credo che Jannik possa già vincere un grande torneo, ma l’idea è quella di far sì che arrivi in fondo agli Slam e ai Masters 1000 con continuità. La fretta può essere il nostro peggior nemico». Vagnati ha 39 anni. Alla sua giovane età attribuisce i giudizi negativi che a volte gli vengono mossi a volte.. «Credo che a volte, nei giudizi negativi su di me, incida la giovane età. Penso di aver lavorato bene in questi anni e di essere pronto ...