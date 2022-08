Francesco Totti e Ilary Blasi | è finita davvero | ecco quando avverrà la separazione legale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tra non molto sarà resa ufficiale latra. Gli avvocati di entrambi gli ex coniugi, infatti, sono già pronti a difendere i propri assistiti. Scopriamo, dunque,il confronto L’affairetiene banco ormai da un’estate intera. La conduttrice, dopo l’annuncio, ha trascorso le sue vacanze lontana da casa. Prima è andata in Africa insieme ai suoi figli in uno splendido resort. In un secondo momento, invece, è stata in Trentino per essere “fuori” dalle mete tradizionali e restare lontana dal gossip. Dopo aver raggiunto la nonna per Ferragosto nelle Marche, infine, è volata in Croazia per gli ultimi sgoccioli d’estate. Ha cercato, dunque, di restare lontana dai giornalisti ...