Festival di Sanremo 2023, disastro per i cantanti di Amici 21 (Di venerdì 26 agosto 2022) Appare ormai certo che al Festival di Sanremo 2023 non ci saranno cantanti provenienti da Amici 21, fatta eccezione forse per LDA, che potrebbe esibirsi però in un duetto col padre di Gigi D’Alessio. Non ci saranno Alex Rina né Sissi Cesana, ma a sorpresa pare che sia già stato escluso il vincitore Luigi Strangis, che all’inizio sembrava possedere tutte le carte in regola per andarci. Tuttavia la popolarità sempre più in discesa e le vendite modeste nonostante la botta di fama data da Amici avrebbero convinto Amadeus a puntare piuttosto per gli ex di Amici del passato, gente come Irama e Sangiovanni, che non perdono un colpo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 22, svelata la data ufficiale della prima registrazione ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 agosto 2022) Appare ormai certo che aldinon ci sarannoprovenienti da21, fatta eccezione forse per LDA, che potrebbe esibirsi però in un duetto col padre di Gigi D’Alessio. Non ci saranno Alex Rina né Sissi Cesana, ma a sorpresa pare che sia già stato escluso il vincitore Luigi Strangis, che all’inizio sembrava possedere tutte le carte in regola per andarci. Tuttavia la popolarità sempre più in discesa e le vendite modeste nonostante la botta di fama data daavrebbero convinto Amadeus a puntare piuttosto per gli ex didel passato, gente come Irama e Sangiovanni, che non perdono un colpo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…22, svelata la data ufficiale della prima registrazione ...

