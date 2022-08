F1, Carlos Sainz: “A mio agio con la Ferrari, mi concentro per puntare alla vittoria” (Di venerdì 26 agosto 2022) Una giornata positiva per Carlos Sainz quella del day-1 del weekend di Spa-Francorchamps (Belgio), sede del quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista delle Ardenne lo spagnolo della Ferrari è apparso decisamente in palla nel corso della FP1, terminata davanti a tutti, mentre nella seconda sessione conclusa al quinto posto (Max Verstappen leader) qualcosa non è andato a buon fine nella ricerca dell’assetto. Tornerà indietro quindi Carlos con il set-up per avere le stesse sensazioni della prima ora di libere e mettere sulla pista le qualità della Rossa. Sarà una grande opportunità per lui, considerata la vera e propria “pioggia” di penalità a Spa, che hanno riguardato il compagno di squadra Charles Leclerc, Verstappen, Lando Norris, Valtteri Bottas, Mick Schumacher e Lando Norris. I ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Una giornata positiva perquella del day-1 del weekend di Spa-Francorchamps (Belgio), sede del quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista delle Ardenne lo spagnolo dellaè apparso decisamente in pnel corso della FP1, terminata davanti a tutti, mentre nella seconda sessione conclusa al quinto posto (Max Verstappen leader) qualcosa non è andato a buon fine nella ricerca dell’assetto. Tornerà indietro quindicon il set-up per avere le stesse sensazioni della prima ora di libere e mettere sulla pista le qualità della Rossa. Sarà una grande opportunità per lui, considerata la vera e propria “pioggia” di penalità a Spa, che hanno riguardato il compagno di squadra Charles Leclerc, Verstappen, Lando Norris, Valtteri Bottas, Mick Schumacher e Lando Norris. I ...

SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ MIGLIOR TEMPO (?? -18’) ?? Segue Leclerc AGGIORNAMENTI ? - SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ FIRMA LE FP1 IN BELGIO ?? Terzo tempo per Verstappen I risultati ? - OA_Sport : #F1 Carlos Sainz è fiducioso per il comportamento della Ferrari a Spa - OA_Sport : #F1 Carlos Sainz è fiducioso per il comportamento della Ferrari a Spa - unatizi30675774 : RT @lovecarlos___: comincio già a manifestare per carlos, che quì si twitter gliela stanno gufando tutti. #Sainz #Leclerc #BelgianGP https:… -