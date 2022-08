Elezioni: Nardella, 'sfida con Fdi aperta, Meloni finta moderata' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "La sfida con FdI è apertissima e mai così polarizzata! O vince il Pd o vincono loro. Il tentativo di Meloni di apparire moderata e rassicurante sta fallendo. A Firenze, anche grazie all'impegno del segretario Letta, quattro candidati su cinque sono espressione del territorio dove c'è una sinistra di governo moderna e pragmatica. Qui abbiamo l'ambizione di fare il miglior risultato nazionale del Pd. Laddove abbiamo candidati riconoscibili e legati al territorio, andremo molto bene". Così Dario Nardella del Pd, sindaco di Firenze, a La Stampa. "Parliamo anche ai moderati e al ceto produttivo senza lasciarli alla destra. Facciamo proposte semplici e coraggiose come quella di abolire le autorizzazioni da vincolo paesaggistico per chiunque voglia mettere un pannello solare su una casa o un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Lacon FdI è apertissima e mai così polarizzata! O vince il Pd o vincono loro. Il tentativo didi appariree rassicurante sta fallendo. A Firenze, anche grazie all'impegno del segretario Letta, quattro candidati su cinque sono espressione del territorio dove c'è una sinistra di governo moderna e pragmatica. Qui abbiamo l'ambizione di fare il miglior risultato nazionale del Pd. Laddove abbiamo candidati riconoscibili e legati al territorio, andremo molto bene". Così Dariodel Pd, sindaco di Firenze, a La Stampa. "Parliamo anche ai moderati e al ceto produttivo senza lasciarli alla destra. Facciamo proposte semplici e coraggiose come quella di abolire le autorizzazioni da vincolo paesaggistico per chiunque voglia mettere un pannello solare su una casa o un ...

