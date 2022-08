Elezioni 2022 | tutte le liste in corsa | Quali sono quelle escluse e la “questione Cappato”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 26 agosto 2022) A meno di un mese dalle, ecco la lista dei simboli ini non ammessi per mancanza di firme. E rimane aperta ladi Marco, la cui lista è stata respinta dopo aver raccolto, per la prima volta in Italia, le firme in formato digitale Grande fermento a meno di un mese dall’inizio della competizione elettorale con la pubblicazione della maggior parte delledei candidati alle politiche. La lista dei candidati, tuttavia, è ancora del tutto ufficiosa, a differenza di quella dei contrassegni che, salvo ricorsi vinti all’ultimo minuto, è oramai confermata. Su 101 simboli presentati,75 quelli chestati ammessi alla competizione elettorale da parte del ...