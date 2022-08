Con la dune buggy elettrica l' estate non finisce mai

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 26 agosto 2022) Lesono senza dubbio uno dei maggiori simboli della libertà su quattro ruote, anche se la loro fase più splendente non è durata più di venti anni. Era il 1964 e la Meyers Manx metteva in commercio il primo kit ufficiale e prodotto in serie per convertire il Maggiolino Volkswagen in una. Il concetto era semplice quanto geniale: prendere una meccanica semplice, robusta e collaudata e rivestirla con una carrozzeria leggera e sbarazzina, il tutto condito con degli enormi pneumatici posteriori per permettere all'auto di galleggiare sulla sabbia. All'inizio leerano nate come mezzi artigianali e di recupero, ma poi le loro forme si sono definite e dopo che la Meyers Manx le ha standardizzate, altre piccole aziende le sono andate dietro. Così queste piccole ...