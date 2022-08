"Chi ha ospitato": Boldrini, un caso internazionale tra Israele e terrorismo (Di venerdì 26 agosto 2022) Evidentemente le sue frequentazioni con gli odiatori di Israele non sono sporadiche. Su Libero abbiamo raccontato dell'incontro tra Laura Boldrini e Mohammad Hannoun, uomo vicino ad Hamas, presidente di una onlus segnalata all'Antiriciclaggio per finanziamenti a realtà nelle black list e autore di feroci post anti-sionisti. Ma la deputata dem, come noto, già lo scorso dicembre aveva invitato a partecipare, in videoconferenza, alla sottocommissione per i diritti umani della Camera gli esponenti di due associazioni palestinesi (ufficialmente ong impegnate in iniziative umanitarie), ossia Addameer e Al-Haq, quest'ultima rappresentata dal direttore Shawan Jabarin. In quella circostanza l'ambasciata di Israele in Italia si era detta «scioccata dal fatto che un terrorista condannato (Jabarin, ndr) e due organizzazioni terroristiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Evidentemente le sue frequentazioni con gli odiatori dinon sono sporadiche. Su Libero abbiamo raccontato dell'incontro tra Laurae Mohammad Hannoun, uomo vicino ad Hamas, presidente di una onlus segnalata all'Antiriciclaggio per finanziamenti a realtà nelle black list e autore di feroci post anti-sionisti. Ma la deputata dem, come noto, già lo scorso dicembre aveva invitato a partecipare, in videoconferenza, alla sottocommissione per i diritti umani della Camera gli esponenti di due associazioni palestinesi (ufficialmente ong impegnate in iniziative umanitarie), ossia Addameer e Al-Haq, quest'ultima rappresentata dal direttore Shawan Jabarin. In quella circostanza l'ambasciata diin Italia si era detta «scioccata dal fatto che un terrorista condannato (Jabarin, ndr) e due organizzazioni terroristiche ...

