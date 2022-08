Umberto Saba, il poeta onesto (Di giovedì 25 agosto 2022) Umberto Saba, pseudonimo di Umberto Poli, nacque a Trieste da una famiglia ebraica nel 1883. Ebbe un’infanzia sofferta e travagliata, ma allietata dalla presenza della nutrice cattolica Gioseffa Gabrovich Schobar, conosciuta anche come “Peppa Sabaz”. Molto probabilmente è da lei che il poeta trasse il proprio pseudonimo. Le si affezionò al punto da definirla «madre di gioia». Saba sin dalla giovinezza considerò la poesia come una forma di riscatto per i traumi subiti, quali l’abbandono del padre o il difficile rapporto con la madre. La sua vita venne inoltre fortemente scossa dai due conflitti mondiali e dall’antisemitismo. Una poesia onesta Umberto Saba definisce i suoi versi come «poesia onesta», in quanto ispirata dagli aspetti più umili e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022), pseudonimo diPoli, nacque a Trieste da una famiglia ebraica nel 1883. Ebbe un’infanzia sofferta e travagliata, ma allietata dalla presenza della nutrice cattolica Gioseffa Gabrovich Schobar, conosciuta anche come “Peppaz”. Molto probabilmente è da lei che iltrasse il proprio pseudonimo. Le si affezionò al punto da definirla «madre di gioia».sin dalla giovinezza considerò la poesia come una forma di riscatto per i traumi subiti, quali l’abbandono del padre o il difficile rapporto con la madre. La sua vita venne inoltre fortemente scossa dai due conflitti mondiali e dall’antisemitismo. Una poesia onestadefinisce i suoi versi come «poesia onesta», in quanto ispirata dagli aspetti più umili e ...

