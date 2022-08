Ultime Notizie – Ai Pratoni del Vivaro il Mondiale di attacchi riservato ai tiri a quattro dal 22 settembre (Di giovedì 25 agosto 2022) Trentanove driver di sedici nazioni compongono la entry list dei Fei World Championships di attacchi, in programma ai Pratoni del Vivaro dal 22 al 25 settembre. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. La Fei il 12 settembre annuncerà la lista definitiva con le scelte delle Federazioni nazionali, con un massimo di tre atleti designati per la gara a squadra e gli altri solo a titolo individuale. Lo spettacolare evento iridato riservato ai ‘tiri a quattro’ seguirà i Fei World Championships di concorso completo, in programma sempre ai Pratoni del Vivaro (15-18 settembre). Tutti gli occhi saranno puntati sul numero 1 del mondo Boyd Exell, australiano che punta alla conquista del sesto titolo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) Trentanove driver di sedici nazioni compongono la entry list dei Fei World Championships di, in programma aideldal 22 al 25. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. La Fei il 12annuncerà la lista definitiva con le scelte delle Federazioni nazionali, con un massimo di tre atleti designati per la gara a squadra e gli altri solo a titolo individuale. Lo spettacolare evento iridatoai ‘’ seguirà i Fei World Championships di concorso completo, in programma sempre aidel(15-18). Tutti gli occhi saranno puntati sul numero 1 del mondo Boyd Exell, australiano che punta alla conquista del sesto titolo ...

