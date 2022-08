Ucraina, Di Maio a Kiev: previsto un incontro con Zelensky (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato questa mattina nella capitale Ucraina Kiev. Secondo fonti diplomatiche citate dall’Ansa, durante la sua visita Di Maio incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e il suo omologo Dmytro Kuleba. Oltre alla capitale, il titolare della Farnesina dovrebbe recarsi anche a Irpin, sobborgo della capitale particolarmente colpito dal conflitto. Si tratta della prima visita di Di Maio a Kiev dall’inizio del conflitto, anche se il ministro degli Esteri si era già recato in Ucraina il 15 febbraio. Arrivato nella capitale Ucraina, il ministro il leader di Impegno Civico è stato accolto alla stazione dall’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo. Assieme al ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Diè arrivato questa mattina nella capitale. Secondo fonti diplomatiche citate dall’Ansa, durante la sua visita Diincontrerà il presidente ucraino Volodymyr, e il suo omologo Dmytro Kuleba. Oltre alla capitale, il titolare della Farnesina dovrebbe recarsi anche a Irpin, sobborgo della capitale particolarmente colpito dal conflitto. Si tratta della prima visita di Didall’inizio del conflitto, anche se il ministro degli Esteri si era già recato inil 15 febbraio. Arrivato nella capitale, il ministro il leader di Impegno Civico è stato accolto alla stazione dall’ambasciatore italiano inPier Francesco Zazo. Assieme al ...

